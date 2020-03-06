***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 16:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824922
BIST
16:44109.585
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -2.229,75
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:446,1049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,0910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
16:446,9158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0467
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9255
En Düşük
6,8333
16:44329,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 329,04
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.592.628
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.454.493
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,30
|162.700.489
|% 13,92
|
|EMKEL
|1,87
|1.646.060
|% 10,00
|
|UTPYA
|5,31
|18.061.923
|% 9,48
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|474,50
|1.743.234
|% -7,86
|
|GARFA
|4,80
|15.956.167
|% -7,51
|
|THYAO
|11,25
|962.695.486
|% -3,93
|
|ASELS
|29,72
|606.139.684
|% -1,85
|
|EREGL
|8,83
|398.155.044
|% 0,91
|
|GARAN
|10,01
|351.162.896
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,43
|285.911.467
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|285.911.467
|% -3,95
|
|ODAS
|2,09
|230.924.032
|% -2,34
|
|KARSN
|1,87
|181.285.348
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,44
|124.868.281
|% -2,04
|
|THYAO
|11,25
|962.695.486
|% -3,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9090
|7,9486
|% 0,10
|
|Frank
|6,5005
|6,5397
|% 0,99
|
|Riyal
|1,6221
|1,6302
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-0,17
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|
|Tam
|2.164
|2.219
|21,17
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|10,24
|
|Çeyrek
|525
|537
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,31
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|47,84
|47,84
|-2,15
|