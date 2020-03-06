***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 16:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824923
BIST
16:23109.281
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -2.533,69
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:236,1081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0055
|Açılış
|: 6,0910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
16:236,9121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0430
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9255
En Düşük
6,8333
16:23331,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,01
|Açılış
|: 331,01
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.591.067
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.442.634
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,31
|155.348.032
|% 14,10
|
|UTPYA
|5,36
|17.668.462
|% 10,52
|
|ARMDA
|20,94
|1.152.477
|% 7,94
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,76
|14.090.333
|% -8,29
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|476,00
|1.694.816
|% -7,57
|
|THYAO
|11,22
|929.160.344
|% -4,18
|
|ASELS
|29,68
|584.658.550
|% -1,98
|
|EREGL
|8,79
|380.908.747
|% 0,46
|
|GARAN
|9,97
|339.596.881
|% -3,20
|
|YKBNK
|2,42
|274.775.941
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|274.775.941
|% -4,35
|
|ODAS
|2,08
|212.932.076
|% -2,80
|
|KARSN
|1,86
|169.230.930
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,43
|124.517.385
|% -2,72
|
|THYAO
|11,22
|929.160.344
|% -4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9162
|7,9559
|% 0,19
|
|Frank
|6,5096
|6,5488
|% 1,14
|
|Riyal
|1,6227
|1,6308
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|8,48
|
|Altın Gr.
|332
|332
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|
|Tam
|2.179
|2.233
|35,24
|
|Yarım
|1.053
|1.080
|17,04
|
|Çeyrek
|528
|540
|8,53
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|47,91
|47,91
|-2,08
|