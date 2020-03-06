***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 16:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824926
BIST
17:20109.419
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -2.395,80
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:206,0986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0150
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:206,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0457
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:20330,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,83
|Açılış
|: 330,83
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.471.248
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.686.117
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,19
|180.340.571
|% 11,93
|
|EMKEL
|1,90
|1.969.974
|% 11,76
|
|ARMDA
|21,50
|1.193.887
|% 10,82
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|466,00
|2.115.012
|% -9,51
|
|GARFA
|4,71
|16.602.840
|% -9,25
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,19
|1.007.296.101
|% -4,44
|
|ASELS
|29,62
|620.448.348
|% -2,18
|
|EREGL
|8,81
|416.319.542
|% 0,69
|
|GARAN
|9,96
|365.069.008
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,43
|297.023.380
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|297.023.380
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|248.556.858
|% -3,27
|
|KARSN
|1,86
|193.160.312
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,43
|127.758.599
|% -2,72
|
|THYAO
|11,19
|1.007.296.101
|% -4,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9242
|7,9639
|% 0,29
|
|Frank
|6,5160
|6,5552
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6225
|1,6306
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|9,82
|
|Altın Gr.
|331
|331
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.176
|2.230
|32,66
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|15,80
|
|Çeyrek
|528
|539
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-1,93
|