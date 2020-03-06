***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 16:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824927
BIST
16:51109.484
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -2.330,64
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:516,1065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
16:516,9162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9255
En Düşük
6,8333
16:51328,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,46
|Açılış
|: 328,54
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.457.223
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.647.026
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,32
|170.955.819
|% 14,29
|
|UTPYA
|5,34
|18.216.843
|% 10,10
|
|EMKEL
|1,84
|1.731.900
|% 8,24
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,75
|16.200.759
|% -8,48
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|475,00
|1.769.815
|% -7,77
|
|THYAO
|11,24
|970.135.373
|% -4,01
|
|ASELS
|29,74
|609.029.008
|% -1,78
|
|EREGL
|8,80
|401.090.689
|% 0,57
|
|GARAN
|10,01
|353.462.535
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,43
|289.749.916
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|289.749.916
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|233.429.426
|% -2,80
|
|KARSN
|1,87
|184.390.372
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,44
|124.937.065
|% -2,04
|
|THYAO
|11,24
|970.135.373
|% -4,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9118
|7,9515
|% 0,13
|
|Frank
|6,5017
|6,5408
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6228
|1,6309
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|1,40
|
|Altın Gr.
|328
|329
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.189
|2.222
|36,00
|
|Tam
|2.162
|2.217
|19,00
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|9,19
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,34
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,80
|47,80
|-2,19
|