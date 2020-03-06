***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 16:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824929
BIST
16:46109.633
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -2.182,48
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:466,1076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
16:466,9162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9255
En Düşük
6,8333
16:46328,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 328,92
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.454.568
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.608.176
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,34
|166.603.571
|% 14,65
|
|UTPYA
|5,33
|18.195.808
|% 9,90
|
|EMKEL
|1,86
|1.699.126
|% 9,41
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|GARFA
|4,78
|16.070.481
|% -7,90
|
|DOCO
|474,40
|1.743.708
|% -7,88
|
|THYAO
|11,24
|965.966.107
|% -4,01
|
|ASELS
|29,72
|607.807.635
|% -1,85
|
|EREGL
|8,83
|399.395.851
|% 0,91
|
|GARAN
|10,00
|352.260.117
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,44
|289.099.804
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,44
|289.099.804
|% -3,56
|
|ODAS
|2,09
|233.343.116
|% -2,34
|
|KARSN
|1,87
|184.023.994
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,44
|124.894.644
|% -2,04
|
|THYAO
|11,24
|965.966.107
|% -4,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9120
|7,9517
|% 0,13
|
|Frank
|6,5046
|6,5438
|% 1,06
|
|Riyal
|1,6222
|1,6303
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-0,38
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,74
|
|Yarım
|1.049
|1.077
|13,42
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,71
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,30
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-1,93
|
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