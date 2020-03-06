***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 16:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824932
BIST
16:58109.452
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -2.362,92
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:586,1069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
16:586,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0454
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9255
En Düşük
6,8333
16:58328,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,62
|Açılış
|: 328,38
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.669.101
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.468.023
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,28
|174.468.060
|% 13,56
|
|EMKEL
|1,90
|1.969.974
|% 11,76
|
|UTPYA
|5,36
|18.284.695
|% 10,52
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|469,30
|1.868.742
|% -8,87
|
|GARFA
|4,75
|16.267.752
|% -8,48
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,22
|977.072.303
|% -4,18
|
|ASELS
|29,64
|613.573.725
|% -2,11
|
|EREGL
|8,78
|406.422.529
|% 0,34
|
|GARAN
|10,00
|357.177.043
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,44
|290.247.068
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,44
|290.247.068
|% -3,56
|
|ODAS
|2,08
|233.971.527
|% -2,80
|
|KARSN
|1,87
|185.695.710
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,44
|125.215.236
|% -2,04
|
|THYAO
|11,22
|977.072.303
|% -4,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9107
|7,9504
|% 0,12
|
|Frank
|6,5029
|6,5421
|% 1,03
|
|Riyal
|1,6223
|1,6305
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|10,19
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.160
|2.216
|17,90
|
|Yarım
|1.044
|1.072
|8,66
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,81
|47,81
|-2,18
|