***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 16:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824934
BIST
17:19109.324
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -2.491,05
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:196,0985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0151
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:196,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:19330,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,83
|Açılış
|: 330,83
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|5.684.703
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.468.367
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,20
|179.652.239
|% 12,12
|
|EMKEL
|1,90
|1.969.974
|% 11,76
|
|ARMDA
|21,08
|1.179.462
|% 8,66
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|465,20
|2.112.682
|% -9,67
|
|GARFA
|4,72
|16.536.274
|% -9,06
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,19
|1.003.094.641
|% -4,44
|
|ASELS
|29,66
|619.374.184
|% -2,05
|
|EREGL
|8,81
|415.372.065
|% 0,69
|
|GARAN
|9,98
|363.428.050
|% -3,11
|
|YKBNK
|2,42
|296.448.829
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,42
|296.448.829
|% -4,35
|
|ODAS
|2,06
|245.252.705
|% -3,74
|
|KARSN
|1,86
|193.022.155
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,44
|127.737.277
|% -2,04
|
|THYAO
|11,19
|1.003.094.641
|% -4,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9147
|7,9544
|% 0,17
|
|Frank
|6,5090
|6,5482
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6225
|1,6306
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|10,19
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.160
|2.216
|17,90
|
|Yarım
|1.044
|1.072
|8,66
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,81
|47,81
|-2,18
|
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