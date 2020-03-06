***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824951
BIST
17:02109.443
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -2.371,96
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:026,1048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:026,9286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0595
|Açılış
|: 6,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9286
En Düşük
6,8333
17:02328,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,21
|Açılış
|: 328,79
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.468.307
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.669.101
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,26
|175.975.328
|% 13,20
|
|EMKEL
|1,90
|1.969.974
|% 11,76
|
|UTPYA
|5,33
|18.342.841
|% 9,90
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|470,00
|1.891.322
|% -8,74
|
|GARFA
|4,74
|16.346.370
|% -8,67
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,21
|984.151.045
|% -4,27
|
|ASELS
|29,66
|615.534.080
|% -2,05
|
|EREGL
|8,79
|408.512.882
|% 0,46
|
|GARAN
|10,00
|358.211.637
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,43
|291.757.602
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|291.757.602
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|234.509.506
|% -2,80
|
|KARSN
|1,87
|190.698.028
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,44
|126.026.229
|% -2,04
|
|THYAO
|11,21
|984.151.045
|% -4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9097
|7,9493
|% 0,10
|
|Frank
|6,5036
|6,5428
|% 1,04
|
|Riyal
|1,6220
|1,6301
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.676
|2,08
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.189
|2.222
|36,00
|
|Tam
|2.158
|2.213
|14,86
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|7,18
|
|Çeyrek
|523
|535
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,88
|47,88
|-2,11
|
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