***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824954
BIST
16:49109.583
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.231,62
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
16:496,1053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
16:496,9161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0470
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9255
En Düşük
6,8333
16:49328,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,98
|Açılış
|: 328,02
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.457.223
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.647.026
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,34
|18.216.843
|% 10,10
|
|ARMDA
|20,86
|1.153.334
|% 7,53
|
|NATEN
|19,59
|127.054.760
|% 5,10
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|DOCO
|475,00
|1.769.815
|% -7,77
|
|DIRIT
|0,69
|41.543
|% -6,76
|
|SALIX
|4,75
|6.769
|% -5,75
|
|ODAS
|2,08
|233.429.426
|% -2,80
|
|PGSUS
|48,56
|198.514.377
|% -2,88
|
|NATEN
|19,59
|127.054.760
|% 5,10
|
|TKNSA
|8,15
|98.522.307
|% -5,45
|
|IHLGM
|1,30
|80.971.851
|% -2,99
|
|ODAS
|2,08
|233.429.426
|% -2,80
|
|IHLGM
|1,30
|80.971.851
|% -2,99
|
|ADESE
|1,52
|63.826.939
|% 0,66
|
|AVOD
|2,14
|28.106.079
|% -0,93
|
|HLGYO
|1,56
|20.471.997
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9091
|7,9487
|% 0,10
|
|Frank
|6,4995
|6,5386
|% 0,98
|
|Riyal
|1,6229
|1,6310
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-0,16
|
|Altın Gr.
|329
|329
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|29,00
|
|Tam
|2.161
|2.216
|18,63
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|9,01
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,51
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-1,93
|