***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824958
BIST
17:13109.309
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.506,19
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:136,1024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:136,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0582
|Açılış
|: 6,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:13330,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,13
|Açılış
|: 330,12
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.468.363
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.669.116
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,25
|177.014.767
|% 13,02
|
|EMKEL
|1,90
|1.969.974
|% 11,76
|
|ARMDA
|21,08
|1.177.586
|% 8,66
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|DOCO
|468,00
|2.088.389
|% -9,13
|
|GARFA
|4,74
|16.493.378
|% -8,67
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,20
|991.589.417
|% -4,36
|
|ASELS
|29,66
|618.056.778
|% -2,05
|
|EREGL
|8,78
|412.619.647
|% 0,34
|
|GARAN
|10,00
|361.069.975
|% -2,91
|
|YKBNK
|2,43
|296.034.705
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|296.034.705
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|236.799.072
|% -2,80
|
|KARSN
|1,87
|191.302.945
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,43
|126.119.617
|% -2,72
|
|THYAO
|11,20
|991.589.417
|% -4,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9141
|7,9538
|% 0,16
|
|Frank
|6,5059
|6,5451
|% 1,08
|
|Riyal
|1,6224
|1,6305
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|10,19
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.160
|2.216
|17,90
|
|Yarım
|1.044
|1.072
|8,66
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,81
|47,81
|-2,18
|