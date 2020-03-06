***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825027
BIST
17:59109.598
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.217,05
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:596,0900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0236
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:596,9107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:59329,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,79
|Açılış
|: 329,79
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.820.337
|% 14,95
|
|OYAYO
|7,77
|5.899.893
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.459.785
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|193.215.545
|% 9,04
|
|DOCO
|461,50
|2.786.491
|% -10,39
|
|GARFA
|4,69
|17.461.706
|% -9,63
|
|DGATE
|8,34
|31.834.629
|% -8,05
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|PENGD
|4,10
|30.080.797
|% -7,03
|
|THYAO
|11,13
|1.104.197.331
|% -4,95
|
|ASELS
|29,84
|699.467.925
|% -1,45
|
|EREGL
|8,91
|453.352.604
|% 1,83
|
|GARAN
|9,99
|396.114.330
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,43
|344.759.560
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|344.759.560
|% -3,95
|
|ODAS
|2,08
|286.630.274
|% -2,80
|
|KARSN
|1,86
|211.024.045
|% -2,62
|
|THYAO
|11,13
|1.104.197.331
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,44
|132.250.871
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9160
|7,9557
|% 0,19
|
|Frank
|6,5103
|6,5496
|% 1,15
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|10,71
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,32
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|48,27
|48,27
|-1,72
|