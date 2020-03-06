***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2020 17:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825031
BIST
17:51109.525
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -2.290,14
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:516,0908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0228
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:516,9124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:51330,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,15
|Açılış
|: 330,15
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.693.361
|% 14,95
|
|OYAYO
|7,77
|5.878.479
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.472.473
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|2.643.634
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,11
|188.009.228
|% 10,49
|
|DOCO
|463,60
|2.371.367
|% -9,98
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,73
|17.029.383
|% -8,86
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,19
|1.050.481.983
|% -4,44
|
|ASELS
|29,64
|649.051.905
|% -2,11
|
|EREGL
|8,91
|437.919.004
|% 1,83
|
|GARAN
|9,99
|380.258.291
|% -3,01
|
|YKBNK
|2,43
|305.793.155
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|268.122.201
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,43
|305.793.155
|% -3,95
|
|KARSN
|1,86
|202.483.799
|% -2,62
|
|THYAO
|11,19
|1.050.481.983
|% -4,44
|
|EKGYO
|1,44
|131.412.970
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9205
|7,9602
|% 0,24
|
|Frank
|6,5155
|6,5548
|% 1,23
|
|Riyal
|1,6210
|1,6291
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|10,37
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|47,98
|47,98
|-2,01
|