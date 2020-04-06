***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2020 13:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835023
BIST
15:1791.303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.750,83
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:176,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0457
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:177,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:17357,58
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 7,01
|Açılış
|: 357,58
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|28.138.845
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.821.452
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.478.910
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.645.598
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.723.513
|% -7,82
|
|RALYH
|7,44
|1.182.642
|% -7,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,69
|433.668.273
|% 1,99
|
|SASA
|9,14
|379.683.122
|% 8,55
|
|PETKM
|3,45
|366.987.002
|% 1,17
|
|THYAO
|9,12
|320.025.134
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,28
|258.216.259
|% 8,95
|
|IHLGM
|1,05
|128.305.129
|% 5,00
|
|YKBNK
|1,86
|176.021.704
|% 2,20
|
|CEMAS
|0,83
|46.205.405
|% 5,06
|
|ODAS
|1,40
|53.747.095
|% 2,94
|
|ADESE
|1,11
|39.704.727
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3034
|8,3451
|% 0,79
|
|Frank
|6,8999
|6,9415
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7975
|1,8065
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|21,02
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,56
|14,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|0,07
|
|B. Petrol
|33,08
|33,08
|-1,03
|
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