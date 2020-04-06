***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2020 13:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835031
BIST
14:4691.345
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 1.791,94
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.432
En Düşük
90.631
14:466,7718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0376
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:467,3176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:46357,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 6,75
|Açılış
|: 357,32
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.510.445
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.800.884
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.747.128
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.167.204
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|17.423.013
|% -7,82
|
|RALYH
|7,58
|1.052.711
|% -5,25
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,68
|370.521.903
|% 1,86
|
|SASA
|9,16
|366.375.332
|% 8,79
|
|PETKM
|3,47
|346.641.934
|% 1,76
|
|THYAO
|9,13
|269.111.412
|% 2,24
|
|ASELS
|23,66
|210.003.059
|% 1,98
|
|IHLGM
|1,06
|123.531.098
|% 6,00
|
|PETKM
|3,47
|346.641.934
|% 1,76
|
|GSRAY
|2,20
|195.510.445
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|168.202.147
|% 2,20
|
|IHLAS
|0,54
|34.175.325
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3118
|8,3535
|% 0,90
|
|Frank
|6,9005
|6,9421
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|20,91
|
|Altın Gr.
|357
|358
|7,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,62
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,19
|33,19
|-0,92
|
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