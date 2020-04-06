ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2964
|8,3380
|% 0,71
|Frank
|6,9067
|6,9483
|% 0,66
|Riyal
|1,8001
|1,8091
|% 0,84
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.663
|1.665
|45,96
|Altın Gr.
|362
|362
|11,84
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,98
|15,02
|0,61
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,15
|B. Petrol
|32,92
|32,92
|-1,19
Seans Raporu
- 17:59TSPOR Yüzde 9.82 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 176, 714 adet işlem
- 17:58AVGYO Yüzde 6.45 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 034, 971 adet işlem
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2228, 24 artarak (% 2.63 ) 86, 975
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, METAL, DGKLB, IZTAR, KERVN, BEYAZ
- 17:57 Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, DYOBY, ISDMR, ADNAC