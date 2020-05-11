***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 09:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843925
BIST
12:2498.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 415,20
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:247,0816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:247,6684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:24388,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 388,51
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.287.646
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|7.915.764
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.658.567
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMA
|3,00
|36.639.455
|% -7,12
|
|RAYSG
|6,64
|1.649.916
|% -6,35
|
|KRDMB
|2,55
|43.289.790
|% -6,25
|
|ISFIN
|3,84
|478.492.345
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|321.523.151
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,47
|279.205.171
|% 9,79
|
|GARAN
|7,87
|259.864.242
|% 0,13
|
|MGROS
|31,14
|244.135.501
|% 4,99
|
|KRDMD
|2,38
|321.523.151
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|478.492.345
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,12
|84.669.623
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,59
|116.580.507
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|182.620.549
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7407
|8,7846
|% -0,26
|
|Frank
|7,2574
|7,3011
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8817
|1,8912
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,37
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,33
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.548
|-20,60
|
|Tam
|2.569
|2.615
|-21,10
|
|Yarım
|1.253
|1.278
|-10,30
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|-1,13
|