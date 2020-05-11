***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 09:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843926
BIST
12:2298.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 483,59
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:227,0881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:227,6744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:22388,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 388,37
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.252.897
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|7.904.511
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.656.999
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMB
|2,53
|42.968.941
|% -6,99
|
|KRDMA
|3,01
|36.601.460
|% -6,81
|
|GLBMD
|2,88
|8.513.865
|% -6,49
|
|ISFIN
|3,84
|477.991.358
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|317.973.606
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,46
|278.396.599
|% 9,71
|
|GARAN
|7,85
|256.440.077
|% -0,13
|
|MGROS
|31,10
|241.646.258
|% 4,86
|
|KRDMD
|2,38
|317.973.606
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|477.991.358
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,12
|84.540.258
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,59
|116.506.474
|% 1,27
|
|PETKM
|3,71
|182.534.114
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7405
|8,7843
|% -0,26
|
|Frank
|7,2567
|7,3004
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8815
|1,8909
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,79
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.548
|-20,70
|
|Tam
|2.569
|2.615
|-21,20
|
|Yarım
|1.253
|1.278
|-10,40
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|-1,02
|