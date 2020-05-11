***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 09:40
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843927
BIST
12:2498.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 415,20
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:247,0816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:247,6684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:24388,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 388,51
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.314.468
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.669.496
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|7.927.246
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|RAYSG
|6,64
|1.659.935
|% -6,35
|
|PINSU
|6,09
|8.889.960
|% -5,58
|
|KRDMA
|3,05
|37.551.495
|% -5,57
|
|ISFIN
|3,84
|478.915.012
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|333.087.669
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,47
|280.448.792
|% 9,79
|
|GARAN
|7,87
|260.000.410
|% 0,13
|
|MGROS
|31,20
|245.128.350
|% 5,19
|
|KRDMD
|2,38
|333.087.669
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|478.915.012
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,11
|84.715.136
|% 0,91
|
|ISGYO
|1,60
|116.602.209
|% 1,91
|
|PETKM
|3,70
|182.791.004
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7383
|8,7821
|% -0,29
|
|Frank
|7,2566
|7,3003
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8814
|1,8909
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,38
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,80
|
|Tam
|2.570
|2.617
|-19,30
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,40
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|