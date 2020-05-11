***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 10:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843949
BIST
11:1697.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 134,71
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:167,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:167,6767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:16389,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 389,16
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.068.115
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GLRYH
|18,40
|1.852.420
|% 9,98
|
|GLBMD
|2,84
|6.150.153
|% -7,79
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|SEYKM
|11,90
|26.051.721
|% -7,10
|
|KRDMB
|2,55
|33.254.458
|% -6,25
|
|ISFIN
|3,84
|418.610.109
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,37
|245.919.652
|% -2,47
|
|ALKIM
|14,34
|181.685.625
|% 8,80
|
|GARAN
|7,85
|180.266.371
|% -0,13
|
|PETKM
|3,71
|151.725.160
|% 1,37
|
|ISFIN
|3,84
|418.610.109
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,37
|245.919.652
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,11
|76.568.765
|% 0,91
|
|ISGYO
|1,60
|101.760.197
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|151.725.160
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7423
|8,7861
|% -0,24
|
|Frank
|7,2634
|7,3071
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8809
|1,8903
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|4,98
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.549
|-19,80
|
|Tam
|2.569
|2.616
|-20,30
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,90
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,02
|
|B. Petrol
|30,01
|30,01
|-0,96
|