***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 10:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843950
BIST
11:2198.047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 201,62
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:217,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:217,6741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0097
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:21389,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,14
|Açılış
|: 389,17
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.094.393
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.699.370
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|GLBMD
|2,85
|6.192.713
|% -7,47
|
|KRDMB
|2,52
|33.697.357
|% -7,35
|
|SEYKM
|12,03
|26.427.132
|% -6,09
|
|ISFIN
|3,83
|421.350.684
|% 7,89
|
|KRDMD
|2,37
|257.873.379
|% -2,47
|
|GARAN
|7,85
|184.601.566
|% -0,13
|
|ALKIM
|14,30
|182.927.290
|% 8,50
|
|PETKM
|3,70
|153.626.478
|% 1,09
|
|ISFIN
|3,83
|421.350.684
|% 7,89
|
|KRDMD
|2,37
|257.873.379
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,11
|77.730.072
|% 0,91
|
|ISGYO
|1,60
|102.100.236
|% 1,91
|
|PETKM
|3,70
|153.626.478
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7433
|8,7872
|% -0,23
|
|Frank
|7,2639
|7,3076
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|5,25
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-19,10
|
|Tam
|2.570
|2.616
|-19,60
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,60
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,56
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,02
|
|B. Petrol
|30,02
|30,02
|-0,95
|