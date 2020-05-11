***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 10:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843953
BIST
11:4998.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 271,18
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:497,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:497,6740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:49389,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,38
|Açılış
|: 389,41
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.504.982
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.864.706
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|KRDMB
|2,51
|39.261.620
|% -7,72
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMA
|2,99
|30.002.452
|% -7,43
|
|ERSU
|4,91
|7.416.338
|% -6,48
|
|ISFIN
|3,85
|459.324.705
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,38
|299.383.420
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,49
|247.382.842
|% 9,94
|
|GARAN
|7,84
|227.225.014
|% -0,25
|
|MGROS
|31,02
|196.880.380
|% 4,59
|
|KRDMD
|2,38
|299.383.420
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,85
|459.324.705
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,12
|81.435.820
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|113.052.390
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|176.515.172
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7552
|8,7991
|% -0,10
|
|Frank
|7,2680
|7,3118
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8851
|1,8945
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,55
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.546
|-23,10
|
|Tam
|2.566
|2.612
|-23,70
|
|Yarım
|1.252
|1.277
|-11,60
|
|Çeyrek
|624
|639
|-5,80
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|-0,77
|