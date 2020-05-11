***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 10:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843984
BIST
12:0398.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 348,69
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:037,0897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:037,6730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0108
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:03388,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 388,53
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGHL
|3,74
|6.901.779
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|7.650.159
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.550.585
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMB
|2,52
|40.909.807
|% -7,35
|
|KRDMA
|3,00
|33.549.345
|% -7,12
|
|RAYSG
|6,60
|1.547.725
|% -6,91
|
|ISFIN
|3,84
|467.766.716
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,37
|305.074.745
|% -2,47
|
|ALKIM
|14,34
|265.984.569
|% 8,80
|
|GARAN
|7,87
|241.612.422
|% 0,13
|
|MGROS
|31,00
|205.550.565
|% 4,52
|
|KRDMD
|2,37
|305.074.745
|% -2,47
|
|ISFIN
|3,84
|467.766.716
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,12
|82.674.004
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|113.624.631
|% 1,91
|
|PETKM
|3,70
|179.991.567
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7462
|8,7900
|% -0,20
|
|Frank
|7,2586
|7,3023
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8818
|1,8912
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,55
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.546
|-23,10
|
|Tam
|2.566
|2.612
|-23,70
|
|Yarım
|1.252
|1.277
|-11,60
|
|Çeyrek
|624
|639
|-5,80
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|-0,77
|
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