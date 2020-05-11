***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 10:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843986
BIST
12:0998.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 371,92
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:097,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:097,6719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:09388,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 388,44
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGHL
|3,74
|7.675.133
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.162.900
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.621.469
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|KRDMB
|2,51
|42.045.608
|% -7,72
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMA
|3,00
|35.413.787
|% -7,12
|
|SEYKM
|11,92
|33.875.360
|% -6,95
|
|ISFIN
|3,85
|474.697.049
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,37
|309.119.402
|% -2,47
|
|ALKIM
|14,44
|273.475.628
|% 9,56
|
|GARAN
|7,86
|252.387.084
|% 0,00
|
|MGROS
|31,16
|222.142.041
|% 5,06
|
|KRDMD
|2,37
|309.119.402
|% -2,47
|
|ISFIN
|3,85
|474.697.049
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,12
|83.824.946
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|115.740.276
|% 1,91
|
|PETKM
|3,70
|181.230.898
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7426
|8,7864
|% -0,24
|
|Frank
|7,2578
|7,3015
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8817
|1,8912
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|1,85
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.545
|-23,90
|
|Tam
|2.565
|2.611
|-24,60
|
|Yarım
|1.252
|1.276
|-12,00
|
|Çeyrek
|624
|638
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
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|B. Petrol
|29,96
|29,96
|-1,01
|
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