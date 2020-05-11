***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 10:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843955
BIST
12:1298.138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 292,70
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:127,0904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:127,6731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:12388,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,59
|Açılış
|: 388,62
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGI
|2,97
|8.196.295
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.622.642
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|7.699.667
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMA
|3,00
|35.685.475
|% -7,12
|
|KRDMB
|2,53
|42.253.348
|% -6,99
|
|ERSU
|4,90
|8.030.643
|% -6,67
|
|ISFIN
|3,84
|474.924.323
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|312.217.162
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,43
|274.370.514
|% 9,48
|
|GARAN
|7,85
|252.662.998
|% -0,13
|
|MGROS
|31,30
|228.967.426
|% 5,53
|
|KRDMD
|2,38
|312.217.162
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|474.924.323
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,12
|84.112.772
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|115.745.607
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|181.525.591
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7379
|8,7817
|% -0,29
|
|Frank
|7,2558
|7,2995
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8814
|1,8909
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,38
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,80
|
|Tam
|2.570
|2.617
|-19,30
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,40
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|