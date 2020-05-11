***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 09:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843935
BIST
15:2798.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 251,77
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.884
15:277,0839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
15:277,6701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
15:27387,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,26
|Açılış
|: 387,77
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|10.184.676
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.608.706
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.678.657
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.289.176
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,47
|66.560.290
|% -9,19
|
|GLBMD
|2,85
|12.580.013
|% -7,47
|
|ANELE
|3,39
|9.848.104
|% -6,09
|
|IHGZT
|3,54
|9.759.682
|% -5,60
|
|ISFIN
|3,90
|565.115.634
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|496.006.259
|% -2,47
|
|ECILC
|4,90
|413.670.631
|% 9,13
|
|GARAN
|7,81
|403.567.584
|% -0,64
|
|MGROS
|31,00
|385.118.767
|% 4,52
|
|KRDMD
|2,37
|496.006.259
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,15
|197.229.243
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|565.115.634
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,14
|198.727.459
|% 1,90
|
|ISGYO
|1,59
|149.926.411
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6937
|8,7373
|% -0,80
|
|Frank
|7,2537
|7,2974
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8794
|1,8889
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,21
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.494
|2.544
|-25,30
|
|Tam
|2.567
|2.610
|-25,90
|
|Yarım
|1.253
|1.276
|-12,70
|
|Çeyrek
|624
|638
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|0,26
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