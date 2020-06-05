***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 13:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849392
BIST
13:34109.709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 171,86
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
13:346,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7748
En Düşük
6,7351
13:347,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0121
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
13:34371,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,76
|Açılış
|: 371,37
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|235.485
|% 10,00
|
|MRSHL
|101,80
|29.560.873
|% 9,99
|
|RTALB
|18,73
|44.766.574
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|42.588.762
|% 9,96
|
|IZTAR
|5,85
|3.211.131
|% 9,96
|
|YONGA
|24,38
|240.533
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|2.310.912
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|12.462.597
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|191.477
|% -7,94
|
|SRVGY
|17,38
|4.398.686
|% -6,51
|
|THYAO
|12,73
|543.097.029
|% 1,11
|
|GARAN
|8,14
|378.784.019
|% 0,00
|
|TUPRS
|88,80
|325.157.007
|% 2,60
|
|PETKM
|3,80
|296.457.881
|% -1,55
|
|BIMAS
|68,20
|222.414.288
|% -1,16
|
|PETKM
|3,80
|296.457.881
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,64
|108.389.509
|% -1,20
|
|CEMAS
|1,24
|74.552.283
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,32
|71.582.570
|% -2,22
|
|MNDRS
|2,80
|145.910.270
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5256
|8,5683
|% 0,54
|
|Frank
|7,0356
|7,0780
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7984
|1,8075
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-9,03
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.407
|2.435
|-12,40
|
|Tam
|2.477
|2.502
|-16,50
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|-6,20
|
|Çeyrek
|605
|612
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,15
|41,15
|1,17
|