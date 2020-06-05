***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 14:16
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849413
BIST
15:33110.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 573,63
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:336,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:337,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:33368,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -3,86
|Açılış
|: 368,28
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
368,15
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.102.340
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|262.037
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.070.805
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.498.944
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.350.197
|% -9,84
|
|BURVA
|19,22
|3.089.512
|% -5,60
|
|THYAO
|12,74
|620.768.483
|% 1,19
|
|GARAN
|8,18
|487.286.814
|% 0,49
|
|TUPRS
|89,10
|389.314.957
|% 2,95
|
|PETKM
|3,80
|328.741.757
|% -1,55
|
|ASELS
|31,92
|305.354.398
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,64
|170.221.569
|% -1,20
|
|PETKM
|3,80
|328.741.757
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,33
|112.958.930
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|87.419.256
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,51
|230.450.825
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5379
|8,5807
|% 0,69
|
|Frank
|7,0172
|7,0594
|% -0,29
|
|Riyal
|1,7972
|1,8062
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-29,82
|
|Altın Gr.
|369
|369
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.390
|2.419
|-28,00
|
|Tam
|2.461
|2.486
|-32,50
|
|Yarım
|1.201
|1.215
|-14,00
|
|Çeyrek
|600
|608
|-7,10
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|1,91
|