***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 14:23
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849422
BIST
15:44110.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 640,68
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:446,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:447,6476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:44366,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -5,54
|Açılış
|: 366,60
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
366,15
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|264.005
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|3.128.899
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.072.229
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.500.473
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.502.552
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,44
|6.647.540
|% -6,19
|
|THYAO
|12,73
|642.819.862
|% 1,11
|
|GARAN
|8,20
|573.955.140
|% 0,74
|
|TUPRS
|89,10
|398.240.321
|% 2,95
|
|PETKM
|3,81
|335.172.605
|% -1,30
|
|ASELS
|31,92
|314.369.078
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,64
|183.207.745
|% -1,20
|
|PETKM
|3,81
|335.172.605
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,34
|114.618.691
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,24
|96.755.984
|% 0,81
|
|GARAN
|8,20
|573.955.140
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5463
|8,5892
|% 0,79
|
|Frank
|7,0178
|7,0600
|% -0,29
|
|Riyal
|1,7961
|1,8051
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-26,73
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|2.382
|2.412
|-35,50
|
|Tam
|2.452
|2.478
|-40,20
|
|Yarım
|1.196
|1.212
|-17,80
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,38
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|2,32
|