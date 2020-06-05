***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 14:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849425
BIST
15:50110.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 519,81
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:506,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:507,6517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:50368,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -3,85
|Açılış
|: 368,29
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
366,15
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.130.807
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|264.009
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.242.091
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.769.409
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.649.177
|% -9,84
|
|MRSHL
|85,70
|50.604.594
|% -7,40
|
|THYAO
|12,73
|649.002.599
|% 1,11
|
|GARAN
|8,19
|623.307.498
|% 0,61
|
|TUPRS
|89,15
|401.031.747
|% 3,00
|
|PETKM
|3,81
|343.462.693
|% -1,30
|
|ASELS
|31,88
|318.911.159
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,64
|188.162.393
|% -1,20
|
|PETKM
|3,81
|343.462.693
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,34
|114.823.901
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,23
|97.091.841
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|623.307.498
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5452
|8,5880
|% 0,77
|
|Frank
|7,0130
|7,0553
|% -0,35
|
|Riyal
|1,7971
|1,8061
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-26,73
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|2.382
|2.412
|-35,50
|
|Tam
|2.452
|2.478
|-40,20
|
|Yarım
|1.196
|1.212
|-17,80
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,38
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|2,32
|