***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 14:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849428
BIST
15:49110.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 531,06
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:496,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:497,6534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0045
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:49367,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -4,64
|Açılış
|: 367,50
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
366,15
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.129.454
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|264.009
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.242.091
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.515.409
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.637.059
|% -9,84
|
|MRSHL
|86,00
|50.404.213
|% -7,08
|
|THYAO
|12,73
|647.874.844
|% 1,11
|
|GARAN
|8,20
|612.211.191
|% 0,74
|
|TUPRS
|89,15
|400.625.949
|% 3,00
|
|PETKM
|3,82
|342.388.248
|% -1,04
|
|ASELS
|31,90
|317.675.039
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,64
|188.040.980
|% -1,20
|
|PETKM
|3,82
|342.388.248
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,33
|114.726.677
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|97.057.976
|% 0,81
|
|GARAN
|8,20
|612.211.191
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5369
|8,5797
|% 0,67
|
|Frank
|7,0085
|7,0507
|% -0,42
|
|Riyal
|1,7971
|1,8061
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-26,01
|
|Altın Gr.
|366
|367
|-5,53
|
|Cumhuriyet
|2.378
|2.409
|-38,80
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-43,60
|
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,50
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,38
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|1,87
|