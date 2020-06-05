***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 14:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849432
BIST
15:20109.930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 393,56
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:206,7748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:207,6573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:20370,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,48
|Açılış
|: 370,66
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,21
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|2.997.414
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|262.005
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.876.763
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.425.993
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.055.020
|% -9,84
|
|TSGYO
|3,20
|7.766.307
|% -6,71
|
|THYAO
|12,72
|611.632.117
|% 1,03
|
|GARAN
|8,16
|461.681.684
|% 0,25
|
|TUPRS
|88,90
|381.472.423
|% 2,72
|
|PETKM
|3,81
|324.747.356
|% -1,30
|
|ASELS
|31,88
|298.700.083
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,63
|157.506.040
|% -1,81
|
|PETKM
|3,81
|324.747.356
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,33
|111.699.717
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|85.806.515
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,50
|227.058.459
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5560
|8,5989
|% 0,90
|
|Frank
|7,0355
|7,0778
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-21,11
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.431
|-16,10
|
|Tam
|2.474
|2.498
|-20,30
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|-8,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|-4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,46
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|1,47
|