***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 14:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849434
BIST
15:18109.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 375,69
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:186,7728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:187,6692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:18370,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,45
|Açılış
|: 370,69
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,21
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|2.992.598
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|260.825
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.875.920
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.425.993
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.008.809
|% -9,84
|
|TSGYO
|3,21
|7.753.849
|% -6,41
|
|THYAO
|12,71
|610.663.354
|% 0,95
|
|GARAN
|8,16
|461.127.647
|% 0,25
|
|TUPRS
|89,00
|381.040.170
|% 2,83
|
|PETKM
|3,81
|324.658.787
|% -1,30
|
|ASELS
|31,88
|297.767.877
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,64
|155.506.007
|% -1,20
|
|PETKM
|3,81
|324.658.787
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,33
|107.103.861
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,22
|85.665.040
|% -0,81
|
|GSRAY
|3,50
|226.833.060
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5541
|8,5970
|% 0,88
|
|Frank
|7,0357
|7,0781
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7988
|1,8078
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-19,87
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.432
|-15,10
|
|Tam
|2.475
|2.499
|-19,30
|
|Yarım
|1.208
|1.222
|-7,60
|
|Çeyrek
|604
|611
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,57
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|1,57
|