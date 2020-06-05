***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 14:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849435
BIST
15:00109.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 402,82
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:006,7768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:007,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:00371,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 371,78
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|2.809.280
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|260.223
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.873.092
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.314.754
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|13.880.768
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,55
|6.271.640
|% -5,59
|
|THYAO
|12,73
|603.898.700
|% 1,11
|
|GARAN
|8,17
|457.368.695
|% 0,37
|
|TUPRS
|88,95
|372.283.197
|% 2,77
|
|PETKM
|3,81
|323.806.295
|% -1,30
|
|ASELS
|31,90
|289.535.706
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,65
|146.928.434
|% -0,60
|
|PETKM
|3,81
|323.806.295
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,32
|106.303.671
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,23
|84.684.739
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,51
|220.325.573
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5557
|8,5986
|% 0,90
|
|Frank
|7,0441
|7,0865
|% 0,09
|
|Riyal
|1,7996
|1,8086
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-9,69
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.438
|-9,30
|
|Tam
|2.480
|2.505
|-13,30
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|-4,70
|
|Çeyrek
|605
|612
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|