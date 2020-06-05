***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 15:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849438
BIST
14:50109.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 391,32
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
14:506,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
14:507,6855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
14:50371,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 371,90
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|2.616.491
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|255.804
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.872.361
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.287.319
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|13.739.903
|% -9,84
|
|GSDDE
|4,41
|3.017.028
|% -5,16
|
|THYAO
|12,72
|598.549.110
|% 1,03
|
|GARAN
|8,16
|449.544.056
|% 0,25
|
|TUPRS
|88,90
|361.757.602
|% 2,72
|
|PETKM
|3,81
|309.748.352
|% -1,30
|
|ASELS
|31,92
|280.886.570
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,65
|145.985.552
|% -0,60
|
|PETKM
|3,81
|309.748.352
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,33
|105.882.332
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|84.073.742
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,51
|213.846.856
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5499
|8,5928
|% 0,83
|
|Frank
|7,0422
|7,0847
|% 0,06
|
|Riyal
|1,7996
|1,8086
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-9,12
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.440
|-7,70
|
|Tam
|2.482
|2.507
|-11,70
|
|Yarım
|1.211
|1.226
|-3,80
|
|Çeyrek
|606
|613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,65
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|1,32
|