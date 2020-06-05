***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 15:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849445
BIST
15:14109.936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 399,06
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:146,7710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:147,6754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:14370,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,16
|Açılış
|: 370,98
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|260.825
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|2.989.540
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.875.826
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.422.945
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|13.997.175
|% -9,84
|
|TSGYO
|3,17
|7.713.390
|% -7,58
|
|THYAO
|12,72
|610.145.780
|% 1,03
|
|GARAN
|8,16
|461.045.727
|% 0,25
|
|TUPRS
|89,00
|380.652.780
|% 2,83
|
|PETKM
|3,81
|324.573.895
|% -1,30
|
|ASELS
|31,86
|297.454.043
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,65
|155.355.588
|% -0,60
|
|PETKM
|3,81
|324.573.895
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,32
|106.819.777
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,23
|85.631.842
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,50
|226.542.030
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5580
|8,6009
|% 0,92
|
|Frank
|7,0367
|7,0791
|% -0,02
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-9,90
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.440
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|1,32
|