***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 15:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849447
BIST
15:37110.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 675,08
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:376,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0199
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:377,6547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:37367,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -4,46
|Açılış
|: 367,68
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
367,61
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.102.340
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|262.037
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.070.805
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.498.944
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.350.197
|% -9,84
|
|BURVA
|19,22
|3.089.512
|% -5,60
|
|THYAO
|12,74
|620.768.483
|% 1,19
|
|GARAN
|8,18
|487.286.814
|% 0,49
|
|TUPRS
|89,10
|389.314.957
|% 2,95
|
|PETKM
|3,80
|328.741.757
|% -1,55
|
|ASELS
|31,92
|305.354.398
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,64
|170.221.569
|% -1,20
|
|PETKM
|3,80
|328.741.757
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,33
|112.958.930
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|87.419.256
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,51
|230.450.825
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5362
|8,5790
|% 0,67
|
|Frank
|7,0138
|7,0561
|% -0,34
|
|Riyal
|1,7978
|1,8068
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-22,22
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.434
|-13,60
|
|Tam
|2.476
|2.501
|-17,70
|
|Yarım
|1.208
|1.223
|-6,80
|
|Çeyrek
|604
|611
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,50
|41,50
|1,52
|