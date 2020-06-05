***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 15:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849467
BIST
15:41110.222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 684,69
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:416,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:417,6511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0068
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:41367,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -4,88
|Açılış
|: 367,25
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
367,11
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.128.899
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.072.229
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.500.473
|% 9,96
|
|IZTAR
|5,85
|3.752.882
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.472.056
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,54
|6.639.524
|% -5,65
|
|THYAO
|12,74
|642.229.677
|% 1,19
|
|GARAN
|8,20
|572.904.632
|% 0,74
|
|TUPRS
|89,10
|397.792.071
|% 2,95
|
|PETKM
|3,81
|334.729.711
|% -1,30
|
|ASELS
|31,92
|313.701.728
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,64
|178.806.988
|% -1,20
|
|PETKM
|3,81
|334.729.711
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,34
|114.584.488
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,23
|96.692.247
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|572.904.632
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5360
|8,5789
|% 0,66
|
|Frank
|7,0095
|7,0518
|% -0,40
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-29,82
|
|Altın Gr.
|369
|369
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.390
|2.419
|-28,00
|
|Tam
|2.461
|2.486
|-32,50
|
|Yarım
|1.201
|1.215
|-14,00
|
|Çeyrek
|600
|608
|-7,10
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|1,91
|