***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 15:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849468
BIST
15:43110.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 659,17
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:436,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0179
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:437,6466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:43366,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -5,41
|Açılış
|: 366,72
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
366,31
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.129.034
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|264.005
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.206.392
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.500.600
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.531.472
|% -9,84
|
|BURVA
|19,25
|3.131.138
|% -5,45
|
|THYAO
|12,72
|645.947.696
|% 1,03
|
|GARAN
|8,19
|606.218.389
|% 0,61
|
|TUPRS
|89,15
|399.415.132
|% 3,00
|
|PETKM
|3,82
|342.114.173
|% -1,04
|
|ASELS
|31,92
|316.894.246
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,64
|184.930.803
|% -1,20
|
|PETKM
|3,82
|342.114.173
|% -1,04
|
|IHLGM
|1,34
|114.644.173
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,23
|96.886.178
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|606.218.389
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5404
|8,5832
|% 0,71
|
|Frank
|7,0119
|7,0541
|% -0,37
|
|Riyal
|1,7974
|1,8064
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-21,17
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.432
|-15,10
|
|Tam
|2.475
|2.499
|-19,30
|
|Yarım
|1.208
|1.222
|-7,60
|
|Çeyrek
|604
|611
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|1,57
|