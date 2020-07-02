***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 15:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854055
BIST
14:56116.693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.377,87
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
14:566,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0100
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8570
En Düşük
6,8420
14:567,7425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
14:56390,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,02
|Açılış
|: 390,95
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|91.785.201
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|151.392.125
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|4.983.433
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.193.825
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.649.432
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,13
|3.640.780
|% -5,35
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,60
|12.358.038
|% -3,31
|
|GARAN
|8,36
|864.112.035
|% 0,72
|
|SISE
|5,90
|620.156.439
|% 5,92
|
|THYAO
|12,27
|589.828.285
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,06
|561.211.999
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,24
|550.659.025
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,06
|561.211.999
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,01
|236.161.043
|% 8,60
|
|ALBRK
|1,77
|325.836.215
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,24
|550.659.025
|% 0,31
|
|CEMAS
|1,67
|270.510.741
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5529
|8,5958
|% 0,42
|
|Frank
|7,2349
|7,2784
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-0,19
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.551
|4,60
|
|Tam
|2.606
|2.618
|4,70
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,20
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,39
|