***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 15:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854057
BIST
15:05116.624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.309,45
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
15:056,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8569
En Düşük
6,8420
15:057,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:05390,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,41
|Açılış
|: 390,34
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|5.002.081
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|151.459.008
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|91.823.279
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.217.467
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.661.002
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,18
|3.709.159
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,52
|12.424.457
|% -3,51
|
|GARAN
|8,35
|892.086.164
|% 0,60
|
|SISE
|5,90
|629.560.336
|% 5,92
|
|THYAO
|12,28
|592.867.023
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,06
|572.828.464
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,25
|551.263.562
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,06
|572.828.464
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|236.894.615
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|330.299.485
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|551.263.562
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,67
|270.767.998
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5560
|8,5989
|% 0,45
|
|Frank
|7,2379
|7,2815
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-0,19
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.551
|4,60
|
|Tam
|2.606
|2.618
|4,70
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,20
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|0,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:16YGYO
Yüzde 4.44 oranında artışla 0.94 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 491, 610 adet işlem
-
15:15USAK
Yüzde 7.10 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 672, 010 adet işlem
-
15:14TRKCM
Yüzde 4.31 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 994, 374 adet işlem
-
15:13XU100
Endeks 116, 712 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 12, 945.00 milyon TL de
-
15:13BMELK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 322 adet işlem