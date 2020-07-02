***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 15:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854094
BIST
15:39116.803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.487,89
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:396,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:397,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:39389,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 389,27
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|98.692.922
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.028.810
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.267.653
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.683.980
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.088.291
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,76
|12.815.410
|% -2,91
|
|GARAN
|8,38
|969.750.512
|% 0,96
|
|SISE
|5,87
|674.850.585
|% 5,39
|
|THYAO
|12,28
|633.224.890
|% -0,16
|
|ISFIN
|4,32
|626.830.781
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,05
|577.711.694
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|577.711.694
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|239.235.806
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|335.860.333
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|572.330.330
|% 0,62
|
|KARSN
|3,13
|523.657.461
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5517
|8,5946
|% 0,40
|
|Frank
|7,2352
|7,2788
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,06
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.545
|-2,00
|
|Tam
|2.599
|2.611
|-2,10
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-1,00
|
|Çeyrek
|631
|639
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|0,29
|
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