***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 15:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854096
BIST
15:41116.851
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.536,15
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:416,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:417,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:41389,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,58
|Açılış
|: 389,35
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|98.692.922
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.028.810
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.267.653
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.683.980
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.088.291
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,76
|12.815.410
|% -2,91
|
|GARAN
|8,38
|969.750.512
|% 0,96
|
|SISE
|5,87
|674.850.585
|% 5,39
|
|THYAO
|12,28
|633.224.890
|% -0,16
|
|ISFIN
|4,32
|626.830.781
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,05
|577.711.694
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|577.711.694
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|239.235.806
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|335.860.333
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|572.330.330
|% 0,62
|
|KARSN
|3,13
|523.657.461
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5638
|8,6067
|% 0,54
|
|Frank
|7,2365
|7,2801
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-6,17
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|-5,40
|
|Tam
|2.596
|2.608
|-5,60
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,80
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,52
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:52NETAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 515, 182 adet işlem
-
15:51TMPOL
Yüzde 5.84 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 054, 225 adet işlem
-
15:49FLAP
Yüzde 5.40 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 538, 984 adet işlem
-
15:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1453, 55 artarak (% 1.10 ) 133, 935
-
15:48XU100
Endeks 116, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 14, 212.00 milyon TL de