***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 16:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854111
BIST
17:21117.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.728,52
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:216,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:217,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:21391,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,51
|Açılış
|: 391,44
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,65
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|188.052.897
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.615.824
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.076.673
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.671.187
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.773.439
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|AKMGY
|37,54
|14.809.998
|% -5,96
|
|ULAS
|5,13
|4.783.998
|% -5,35
|
|CEOEM
|4,36
|96.151.152
|% -4,39
|
|GARAN
|8,38
|1.173.818.062
|% 0,96
|
|ISFIN
|4,31
|899.306.788
|% 3,61
|
|KARSN
|3,30
|884.790.335
|% 8,20
|
|SISE
|5,89
|774.467.997
|% 5,75
|
|THYAO
|12,27
|774.084.928
|% -0,24
|
|IEYHO
|1,02
|376.579.577
|% 9,68
|
|EKGYO
|2,08
|704.817.097
|% 2,97
|
|KARSN
|3,30
|884.790.335
|% 8,20
|
|ALBRK
|1,78
|428.006.738
|% 4,09
|
|ISFIN
|4,31
|899.306.788
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5477
|8,5906
|% 0,36
|
|Frank
|7,2307
|7,2743
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|3,67
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,08
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.553
|6,10
|
|Tam
|2.608
|2.620
|6,30
|
|Yarım
|1.267
|1.281
|3,00
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,01
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,77
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:36TEKTU
Yüzde 5.17 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 767, 992 adet işlem
-
17:35ADESE
Yüzde 7.00 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 556, 064 adet işlem
-
17:34INFO
Yüzde 8.20 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 503, 801 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1796, 71 artarak (% 1.36 ) 134, 278
-
17:33XU100
Endeks 117, 056 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 17, 971.00 milyon TL de