***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 16:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854120
BIST
17:45116.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.649,21
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:456,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:457,7034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:45391,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,00
|Açılış
|: 391,93
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,19
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|ULUUN
|10,27
|54.338.370
|% 9,96
|
|BMELK
|5,90
|722.022
|% 9,87
|
|TMPOL
|7,93
|21.914.836
|% 7,74
|
|ISBIR
|1.290,00
|813.685
|% 7,59
|
|ORMA
|5,25
|258.145
|% 7,36
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|CEOEM
|4,33
|99.101.221
|% -5,04
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|NATEN
|21,88
|74.007.156
|% -3,10
|
|ODAS
|2,54
|349.781.945
|% 0,40
|
|IHLGM
|1,68
|331.739.733
|% 2,44
|
|OYAKC
|8,06
|247.662.300
|% 6,05
|
|PGSUS
|53,90
|111.647.614
|% -0,19
|
|HLGYO
|2,39
|107.057.015
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,68
|331.739.733
|% 2,44
|
|OYAKC
|8,06
|247.662.300
|% 6,05
|
|CEOEM
|4,33
|99.101.221
|% -5,04
|
|BNTAS
|4,28
|90.387.850
|% 2,88
|
|BERA
|4,54
|67.975.607
|% 2,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5309
|8,5736
|% 0,16
|
|Frank
|7,2218
|7,2653
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,79
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.556
|9,60
|
|Tam
|2.611
|2.623
|9,80
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|4,70
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,52
|