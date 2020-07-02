***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 16:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854124
BIST
17:55116.914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.599,20
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
17:556,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
17:557,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
17:55391,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,58
|Açılış
|: 391,50
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|52.202.543
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.764.060
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|188.382.107
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.087.240
|% 10,00
|
|BIZIM
|21,14
|401.521.355
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|ULAS
|5,02
|5.858.456
|% -7,38
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|AKMGY
|37,70
|15.025.841
|% -5,56
|
|CEOEM
|4,36
|102.522.848
|% -4,39
|
|GARAN
|8,36
|1.225.850.583
|% 0,72
|
|ISFIN
|4,28
|991.618.349
|% 2,88
|
|KARSN
|3,29
|944.985.568
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,08
|884.020.521
|% 2,97
|
|THYAO
|12,23
|835.438.839
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,08
|884.020.521
|% 2,97
|
|IEYHO
|1,02
|377.171.495
|% 9,68
|
|KARSN
|3,29
|944.985.568
|% 7,87
|
|ALBRK
|1,77
|446.917.483
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,25
|761.047.747
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5255
|8,5682
|% 0,09
|
|Frank
|7,2184
|7,2619
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,59
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|10,90
|
|Tam
|2.611
|2.624
|11,10
|
|Yarım
|1.268
|1.284
|5,40
|
|Çeyrek
|634
|643
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,00
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,31
|