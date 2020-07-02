ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|52.202.543
|% 10,00
|MRGYO
|2,20
|106.764.060
|% 10,00
|OZGYO
|2,31
|188.382.107
|% 10,00
|KENT
|621,60
|5.087.240
|% 10,00
|BIZIM
|21,14
|401.521.355
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5259
|8,5687
|% 0,10
|Frank
|7,2187
|7,2622
|% 0,09
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,11
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,93
|Altın Gr.
|391
|391
|1,39
|Cumhuriyet
|2.535
|2.554
|7,40
|Tam
|2.609
|2.621
|7,60
|Yarım
|1.267
|1.282
|3,70
|Çeyrek
|634
|642
|1,90
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,00
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|0,34
Seans Raporu
- 17:59SNGYO Yüzde 5.13 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 647, 194 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 116, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 19, 376.00 milyon TL de
- 17:58KAPLM Yüzde 7.34 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 638, 922 adet işlem
- 17:57AVTUR Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 968 adet işlem
- 17:56NIBAS Yüzde 9.98 oranında artışla 11.57 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 661 adet işlem