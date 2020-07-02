***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 16:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854139
BIST
18:00116.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.603,93
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:006,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:007,7051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
18:00391,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,30
|Açılış
|: 391,23
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|14,41
|52.713.305
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.088.483
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|188.434.601
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.765.912
|% 10,00
|
|BIZIM
|21,14
|401.850.378
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.158.211
|% -9,86
|
|ULAS
|5,08
|5.998.948
|% -6,27
|
|UMPAS
|0,74
|127.401
|% -5,13
|
|CEOEM
|4,36
|104.383.441
|% -4,39
|
|AKMGY
|38,38
|15.289.224
|% -3,86
|
|GARAN
|8,36
|1.259.972.511
|% 0,72
|
|ISFIN
|4,28
|1.009.367.404
|% 2,88
|
|KARSN
|3,35
|987.600.962
|% 9,84
|
|EKGYO
|2,07
|908.375.825
|% 2,48
|
|THYAO
|12,24
|857.634.631
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,07
|908.375.825
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|377.323.014
|% 9,68
|
|KARSN
|3,35
|987.600.962
|% 9,84
|
|ALBRK
|1,76
|448.507.020
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|786.937.609
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5259
|8,5687
|% 0,10
|
|Frank
|7,2187
|7,2622
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,93
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.554
|7,40
|
|Tam
|2.609
|2.621
|7,60
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|3,70
|
|Çeyrek
|634
|642
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,00
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|0,34
|