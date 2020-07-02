***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 16:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854149
BIST
18:05116.908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.592,79
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:056,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:057,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
18:05391,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,56
|Açılış
|: 391,48
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|190.704.523
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.767.386
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.694.061
|% 9,99
|
|BIZIM
|21,14
|401.917.920
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.158.211
|% -9,86
|
|CEOEM
|4,29
|106.912.167
|% -5,92
|
|ULAS
|5,10
|6.072.230
|% -5,90
|
|UMPAS
|0,74
|127.401
|% -5,13
|
|AKMGY
|38,18
|15.529.054
|% -4,36
|
|GARAN
|8,36
|1.274.175.917
|% 0,72
|
|KARSN
|3,32
|1.030.154.308
|% 8,85
|
|ISFIN
|4,28
|1.013.079.346
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,08
|916.100.730
|% 2,97
|
|THYAO
|12,26
|890.276.611
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,08
|916.100.730
|% 2,97
|
|IEYHO
|1,02
|377.328.652
|% 9,68
|
|KARSN
|3,32
|1.030.154.308
|% 8,85
|
|ALBRK
|1,78
|457.700.825
|% 4,09
|
|KRDMD
|3,24
|793.033.123
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5259
|8,5687
|% 0,10
|
|Frank
|7,2187
|7,2622
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|8,26
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.557
|9,80
|
|Tam
|2.610
|2.623
|10,00
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|4,80
|
|Çeyrek
|634
|642
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,01
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|0,14
|