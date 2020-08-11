***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 16:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868073
BIST
16:291.106
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 30,68
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.107
En Düşük
1.082
16:297,2430
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,0947
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:298,5300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0857
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:29455,22
En Yüksek
|Değişim
|: -4,86%
|| -23,23
|Açılış
|: 455,22
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:29
|QNBFB
|70,65
|11.245.846
|% 9,96
|
|QNBFL
|142,70
|8.181.370
|% 9,94
|
|MSGYO
|3,46
|16.393.730
|% 9,84
|
|FADE
|3,50
|334.786
|% 9,72
|
|EGCEY
|1,04
|259.802
|% 9,47
|
|RALYH
|18,08
|9.187.174
|% -9,96
|
|AKYHO
|5,81
|24.498.440
|% -2,35
|
|BERA
|7,15
|6.659.350
|% -1,52
|
|CEOEM
|3,94
|2.843.635
|% -1,25
|
|HUBVC
|16,54
|22.490.008
|% -1,19
|
|SOKM
|12,75
|142.900.885
|% 0,55
|
|OYAKC
|8,16
|120.526.217
|% 1,12
|
|MPARK
|17,44
|111.513.570
|% 1,45
|
|ENJSA
|8,81
|43.730.919
|% -0,23
|
|SMART
|7,75
|28.590.249
|% 2,24
|
|OYAKC
|8,16
|120.526.217
|% 1,12
|
|SOKM
|12,75
|142.900.885
|% 0,55
|
|MTRYO
|2,28
|19.401.821
|% 6,05
|
|MPARK
|17,44
|111.513.570
|% 1,45
|
|ENJSA
|8,81
|43.730.919
|% -0,23
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2374
|7,2430
|% -1,29
|
|Euro
|8,5220
|8,5300
|% -0,99
|
|Sterlin
|9,4699
|9,5174
|% -0,98
|
|Frank
|7,8971
|7,9447
|% -1,05
|
|Riyal
|1,9265
|1,9362
|% -1,24
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-70,84
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-23,23
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-197,00
|
|Tam
|3.013
|3.090
|-188,37
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|-91,12
|
|Çeyrek
|730
|747
|-45,56
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|-1,84
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,57
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,60
|