***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 16:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868078
BIST
16:371.108
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 32,85
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.109
En Düşük
1.082
16:377,2401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0976
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
16:378,5375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0782
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
16:37455,16
En Yüksek
|Değişim
|: -4,87%
|| -23,29
|Açılış
|: 455,16
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,85
BIST En Aktif Hisseler16:37
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|21.772.275
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.063.603
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.283.669
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.194.568
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|NUGYO
|7,24
|48.544.797
|% -8,35
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,36
|1.627.083.777
|% 7,58
|
|ASELS
|18,37
|1.577.592.910
|% 1,89
|
|SISE
|6,37
|1.394.209.936
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,03
|1.288.044.716
|% 2,53
|
|GARAN
|6,95
|1.141.083.543
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,03
|1.288.044.716
|% 2,53
|
|SISE
|6,37
|1.394.209.936
|% 7,06
|
|YKBNK
|2,12
|408.553.898
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,99
|906.693.338
|% 4,83
|
|GARAN
|6,95
|1.141.083.543
|% 5,78
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2347
|7,2401
|% -1,33
|
|Euro
|8,5237
|8,5375
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,4560
|9,5035
|% -1,13
|
|Frank
|7,8861
|7,9336
|% -1,19
|
|Riyal
|1,9253
|1,9350
|% -1,31
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-73,26
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-23,96
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-197,00
|
|Tam
|3.010
|3.088
|-190,84
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-92,31
|
|Çeyrek
|730
|747
|-46,16
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|-1,90
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,57
|
|B. Petrol
|45,55
|45,55
|0,56
|